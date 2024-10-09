الجيش الاسرائيلي: كل من يتوجه جنوباً فهو يعرض حياته للخطر

جدّد المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي صباح اليوم تحذيره لسكان الجنوب اللبناني، وقال: "مستمرون في مهاجمة مواقع حزب الله في قريتكم وبالقرب منها وذلك يحظر عليكم العودة الى بيوتكم حتى اشعار آخر وذلك حفاطًا على سلامتكم".



واضاف: "عليكم الامتناع عن التوجه جنوباً, كل من يتوجه جنوبا فهو يعرض حياته للخطر".

#عاجل الى سكان جنوب لبنان ديروا بالكم!

يستمر جيش الدفاع في مهاجمة مواقع #حزب_الله في قريتكم وبالقرب منها وذلك يحظر عليكم العودة الى بيوتكم حتى اشعار آخر وذلك حفاطًا على سلامتكم.

عليكم الامتناع عن التوجه جنوباً, كل من يتوجه جنوبا فهو يعرض حياته للخطر. pic.twitter.com/02bIPWGIDC — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 9, 2024