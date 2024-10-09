اسرائيل تستهدف مكان الجرافات خلال العمل على فتح طريق عام بلدة طيردبا

بين ما كانت جرافتان تزيلان الردم وفتح طريق عام بلدة طيردبا المؤدية إلى صور والقرى المجاورة، استهدفت مسيرة معادية بغارتين متتاليتين الاليات ما ادى الى وقوع ٦ إصابات واحدة منها خطيرة.