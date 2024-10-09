فتح مراكز ايواء جديدة في البقاع

قرر محافظ البقاع القاضي فتح مراكز ايواء جديدة وأصبح عددها ١١٤ وباتت تضم ١٥ الف نازح لبناني اضافة الى الموزعين في الفنادق وداخل الشقق السكنية .



وتم نقل النازحين الذين افترشوا الأرض مقابل سراي زحلة بالحديقة العامة إلى مبنى كلية العلوم في الجامعة اللبنانية وكذلك النازحين في باحة كنيسة مار شربل.



هذا ويستمر التنسيق بين محافظ البقاع وتجمع الصناعيين في البقاع ليُصار إلى تأمين المستلزمات الأساسية لجميع النازحين في البقاع، وقد بحث المحافظ ابو جودة مع غرفة العمليات بلجنة ادارة المخاطر والصليب الاحمر حاجات النازحين ، بحسب حاجة كل مركز.



وعلى معبر المصنع، يستمر توجه النازحين السوريين اكثر من اللبنانيين نحو سوريا.