اجتماع بشأن وضع المياه: طلب دعم لسدّ الثغرة في الايرادات بسبب توقف الجباية نتيجة النزوح

في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، عقد وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض اجتماعاً طارئاً للاطلاع على أوضاع المنشآت الحيوية للبنى التحتية للمياه والطاقة.وأعلن فياض انه رفع الى الحكومة ولجنة الطوارئ تقارير بطلب الدعم، إن كان لسدّ الثغرة في الايرادات بسبب توقف الجباية نتيجة النزوح، وإن لجهة الحاجات التشغيلية المستجدة جرّاء العدوان الهمجي.واصدر الوزير توجيهاته لزيادة ضخ المياه في مراكز الإيواء والمناطق التي تستقبل النازحين، مؤكداً على ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان وصول المياه بشكل مستمر وآمن للمواطنين المتضررين.