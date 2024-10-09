بري يشكر الإمارات رئيساً وحكومة ومجلساً وشعباً

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري امس رسالة من رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نقلها اليه رئيس المجلس الاتحادي صقر غباش في اتصال هاتفي، اكد خلاله الوقوف الى جانب لبنان وشعبه وإتخاذ كل التدابير لتوفير الإحتياجات الطارئة للبنانيين وفتح باب التبرعات من قبل الشعب الإماراتي للبنان .وبحسب موقع ""، وفيما شكر الرئيس بري الامارات رئيساً وحكومة ومجلساً وشعباً، شدد لنظيره الإماراتي على ضرورة العمل لحل سياسي يتقدمه وقف إطلاق النار، متمنيًا نقل هذا المطلب الى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .