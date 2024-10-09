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ميقاتي: المساعي لا تزال مستمرة لوقف العدوان لكن التعنّت الاسرائيلي لا يزال يعيق نجاحها

أخبار لبنان
2024-10-09 | 05:57
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ميقاتي: المساعي لا تزال مستمرة لوقف العدوان لكن التعنّت الاسرائيلي لا يزال يعيق نجاحها
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ميقاتي: المساعي لا تزال مستمرة لوقف العدوان لكن التعنّت الاسرائيلي لا يزال يعيق نجاحها

جدّد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي التأكيد على أن المساعي العربية والدولية لا تزال مستمرة لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان، لكن التعنّت الاسرائيلي والسعي لتحقيق ما يعتبره العدو مكاسب وانتصارات لا يزال يعيق نجاح هذه المساعي.

وقال ميقاتي أمام زواره: "قد يعتقد البعض ان الجهود الديبلوماسية قد توقفت، وهناك ما يشبه الموافقة الضمنية على مضي اسرائيل في عدوانها، لكن هذا الانطباع غير صحيح، فنحن مستمرون في اجراء الاتصالات اللازمة، واصدقاء لبنان من الدول العربية والاجنبية يواصلون ايضا الضغط لوقف اطلاق النار لفترة محددة للبحث في الخطوات السياسية الاساسية واهمها التطبيق الكامل لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701، واجبار العدو الاسرائيلي على تنفيذه".

وأشار الى أن أزمة النزوح من المناطق التي تتعرض للعدوان الاسرائيلي تشكل عنصر ضغط اضافيا وملفا طارئا تجنّدت الحكومة لكل طاقاتها واجهزتها لمواجهته.

وقال: "ان اللجنة الوزارية الخاصة بهذا الملف تعمل بشكل متواصل وفق آلية  محددة تم الاتفاق عليها منعا للتجاوزات ولضمان ايصال المساعدات الى المحتاجين. هناك بالتأكيد تقصير في هذا الملف بالنظر الى حجم النزوح الكبير وتسارعه وارتفاع اعداد النازحين يوميا، لكننا ماضون في مواجهة هذا التحدي بمسؤولية وباذن الله سنتجاوز، بتعاضدنا ووحدتنا، هذه الازمة المريرة".

واضاف: "نحن نقدّر للاشقاء والاصدقاء وقوفهم الى جانبنا واعانتنا ، وهذا الدعم السياسي  الانساني والمعنوي هو محط تقدير وشكر  اللبنانيين جميعا".

وابدى رئيس الحكومة ارتياحه وشكره لكل الدول والهيئات التي سارعت الى تقديم الدعم لمواجهة هذه الازمة. 

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