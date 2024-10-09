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البحصلي: لا مشكلة في التموين والبضائع موجودة
أخبار لبنان
2024-10-09 | 06:37
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البحصلي: لا مشكلة في التموين والبضائع موجودة
أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي ألا مشكلة في التموين وأن البضائع موجودة.
وقال البحصلي بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي: "طالما أن مطار ومرفأ بيروت لا يزالان يعملان، فلا مشكلة، صحيح هناك ضغط، والناس تتوافد إلى السوبرماركت، وهناك نحو مليون ومئتي الف نازح بحاجة الى التمون في مناطق لم يكونوا متواجدين فيها سابقا، هذه الأمور يلزمها نحو اسبوع او عشرة ايام، لتحل، وان شاء الله تتطور الأمور نحو الأحسن".
وأضاف: "نحن نعتبر أن العدو أمامنا ولا يجب أن نأخذ منه أي تطمينات، ويجب أن ندير الوضع بالتي هي أحسن، ولكن في المقابل هناك حديث من كل الأطراف بأنه لن بكون هناك تعد على مطار ومرفأ بيروت، وبالنسبة لنا أن عمل المطار ومرفأي بيروت وطرابلس ضمانة أساسية لعدم حدوث اي امر سلبي، ونؤكد بأن الشاحنات لا تزال تعمل ويتم تخليص البضائع وتوزيعها في السوق ، وينصب كل جهدنا الآن من أجل عدم انقطاع البضائع من السوق".
وشدد البحصلي على أن الوقت الآن هو وقت التضامن ونحن في حرب كبيرة، وهذا وقت تضامن كمستوردين وتجار ووزارات".
وقال: "لمسنا كل تعاون من ميقاتي من ناحية تقديم التسهيلات فنحن لدينا طلب واحد وهو تسهيل إخراج البضائع من المرافىء. هناك بعض العقبات الناتجة عن نظامنا الجمركي الذي هو قديم وورقي، وتبذل الجهود لتحسينه، والوقت ملائم الان لتحديد الخطوات من أجل تسريع العمل لتخليص البضائع، وهذا مطلبنا الأساسي".
وأشار البحصلي الى ان بعض التجار يعمد الى زيادة الاسعار، مؤكدا على أن العرض اكثر من الطلب وليس هناك أي مبرر لارتفاع الاسعار اكثر من ارتفاع الكلف التي تتمثل بزيادة التأمين ومصاريف النقل، والمخاطر على شركات الشحن ولكنها مرحلية ونسبتها تبلغ نحو 2 او3 بالمئة".
ولفت الى أن من يرفع الاسعار نحو20او30 بالمئة جزافا فهذا غير مقبول، مشيرا الى أنه أكد لميقاتي أن النقابة لم ترفع اسعارها جزافا، وأن العرض لا يزال موجودا اكثر من الطلب، معتبرا "أن الأمور يمكن أن تستتب، اذا خفت زحمة الناس على التموين في المحلات الكبرى وسيكون التموين عاديا".
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