كتلة "الاعتدال الوطني" زارت دريان... البعريني: القرار 1701 الحل الدبلوماسي الأمثل لوقف النار والعدوان على لبنان

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وفدا من كتلة "الاعتدال الوطني" التي ضمت النواب: وليد البعريني واحمد الخير وأحمد رستم.



وبعد اللقاء، قال النائب البعريني باسم الوفد: "وضعنا المفتي دريان في أجواء تحرك تكتل الاعتدال الذي يقوم به على الصعيد السياسي والاجتماعي والمعيشي ومساعدة النازحين، وأكدنا له ان تعزيز الوحدة الوطنية هي مطلب جميع اللبنانيين وعلينا أن نتعاون ونتكاتف جميعا وندعم كل الجهود والمساعي التي تهدف الى جمع الكلمة ولم الشمل".



وأضاف: "كتلة الاعتدال الوطني مع تطبيق القرار 1701 من دون قيد أو شرط وتعتبره الحل الدبلوماسي الأمثل لوقف النار والعدوان الإسرائيلي على لبنان، وتؤيد لقاء عين التينة الذي جمع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ووليد جنبلاط الذي يبنى عليه، وما صدر عنه من خارطة طريق نستطيع العبور منها الى بر الأمان بالتوافق مع القوى السياسية الأخرى ونأمل أن نصل الى نتيجة في هذا الاطار".



وتابع: "نحن مع انتخاب رئيس للجمهورية تحت أي ظرف كان لبنان لم يعد يحتمل الشغور، ولا يمكن ان تستمر الجمهورية بدون رأس، والجميع يتحمل مسؤولية الفراغ في سدة الرئاسة الأولى، والمواطن يريد أفعالا لا أقوالا ولا يريد شعارات رنانة بل تطبيق على الأرض في شتى المجالات".



وأكد البعريني أن مبادرة تكتل الاعتدال الوطني مستمرة في مساعيها وجهودها لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتتقبل أي رأي أو اقتراح يساهم في تعزيز الهدف الذي يسعون اليه.



وطالب جميع القوى السياسية بدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وبقية الأجهزة الأمنية للحفاظ على أمن الوطن والمواطن.

