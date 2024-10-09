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جعجع التقى وفدا من "الاعتدال الوطني"... عطية: سنتابع جولاتنا بهدف الاجماع على اسم شخصية انقاذية

أخبار لبنان
2024-10-09 | 08:40
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جعجع التقى وفدا من &quot;الاعتدال الوطني&quot;... عطية: سنتابع جولاتنا بهدف الاجماع على اسم شخصية انقاذية
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جعجع التقى وفدا من "الاعتدال الوطني"... عطية: سنتابع جولاتنا بهدف الاجماع على اسم شخصية انقاذية

التقى رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع وفدا من نواب "تكتل الاعتدال الوطني"، في إطار الجولة التي يقوم بها التكتل على الكتل النيابية الاخرى بهدف إنتخاب رئيس للجمهورية واعادة احياء مبادرتها السابقة.

وعقب اللقاء، تحدث النائب سجيع عطية باسم الوفد. واعتبر ان "ايقاف الحرب يتطلّب التوصل الى انتخاب رئيس لديه القدرة على بناء دولة جاهزة وعلى مستوى المرحلة الراهنة"، لافتا الى انه "تم التطرق في اللقاء الى وضع النازحين ومآسيهم ووجوب احتضانهم في بلداتنا وتأمين الدعم المناسب لهم". كما وجه نداء الى الدول والهيئات الدولية لتأمين المساعدة من أجل وقف اطلاق النار".

وشدد عطية على اهمية الاستمرار في التواصل، مشيرا الى ان "تكتل الاعتدال" سيتابع جولاته على الكتل التي يوجد تقاطع في الأفكار في ما بينها بهدف الاجماع على اسم شخصية انقاذية وسيادية تحظى بشبه توافق عام بين المكونات كلها للخروج من هذا المأزق".

وعن كيفية اقناع "حزب الله" بانتخاب رئيس قبل وقف اطلاق النار، قال: "نحن نتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لمسنا رغبته بانتخاب رئيس، بغض النظر عن وقف اطلاق النار، اي الفصل بين لبنان وغزة، فضلا عن تطبيق القرار 1701 ببنوده وتفاصيله كلها وباسرع وقت. فقد زُوّدنا بهذه الآلية وهي تتقاطع مع آراء جميع من تباحثنا معهم، وبالتالي الامور ستتضح تدريجيا".

وردا على سؤال، اكد عطية ان "التكتل لا يدخل في الأسماء حاليا كما لا يُسوق لها، بل يسعى الى الإطلاع على الاسماء الأكثر انسجاما بين الكتل النيابية للطلب بعدها من الرئيس بري الدعوة الى جلسة".

وعن النتيجة التي يمكن ان تقدمها هذه المبادرة في ضوء عدم رغبة وزير خارجية ايران بانتخاب رئيس للبنان قبل وقف الحرب، قال: "كان يتوجّب علينا كنواب ان ننتخب رئيسا جديدا منذ سنتين، لذا تقع علينا مسؤولية الإستمرار في المساعي لملء الفراغ في سدة الرئاسة. هناك وزراء خارجية كثيرون لا مصلحة لهم ولبلادهم بسد الفراغ الرئاسي او العكس، ولكن هذا شأنهم الخاص، فيما هذا الموضوع يخص لبنان فحسب".

اما عن امكان توجيه الرئيس بري الدعوة الى جلسة، في ظل عدم مشاركة نواب "حزب الله" فيها، فأجاب عطية: "اذا استطعنا تأمين 86 نائبا سيدعو الرئيس بري الى جلسة وفقا للاصول الدستورية، ونحن نسعى لذلك  وليس لمشاركة الـ128 نائبا، ولو اننا نرغب بتوافق جميع النواب على اسم الرئيس المقبل، والامور تسير على قدم وساق نحو الافضل".

وحول الضغوط التي يتعرّض لها الرئيس بري بين ضغط حزب الله والضغط الغربي، اكتفى بالقول: "الرئيس بري مع انتخاب رئيس في اسرع وقت ممكن".

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