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وزير الطاقة للـLBCI: الضربات الاسرائيلية أثرت على البنى التحتية ونعمل على ايجاد الحلول
أخبار لبنان
2024-10-09 | 09:37
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وزير الطاقة للـLBCI: الضربات الاسرائيلية أثرت على البنى التحتية ونعمل على ايجاد الحلول
أكد وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض أن "مهمتنا الصمود الى أطول وقت ممكن وتأمين الظروف الحياتية الاساسية".
وأعلن فياض في مقابلة عبر الـLBCI، على أن الضربات الاسرائيلية أثرت على البنى التحتية، لافتا الى ان ما يحصل جريمة حرب وأنه على الاسرة الدولية التحرك لوقفها.
وقال: "هناك تواصل مع جهات عدّة لتأمين موظفي الصيانة لايصالهم الى مواقع الاعطال بالكهرباء في الجنوب لاصلاحها".
واضاف": "ليست كل المعدات للاصلاح متوافرة والامر يتطلب وقتا ونعمل على ايجاد حلول موقتة".
ولفت فياض الى أن هناك أحياء في راس بيروت محرومة من الكهرباء جراء الغارات.
وشدد على أن الغطاء الدولي لا يجب أن يبقى الى ما لا نهاية للعدوان الاسرائيلي على لبنان.
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