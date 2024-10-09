محمد أبو حيدر للـLBCI: لا داعي للتهافت على شراء أي سلعة... وتعميم سيصدر عن المصرف المركزي

أكد المدير العام لوزارة الإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر أن "لا مشكلة بالمخزون،" موضحًا أنه "طالما هناك بواخر يوميًا، فلا مشكلة لدينا بأي سلعة."



وشدد في حديث للـLBCI على أن "لا داعي للتهافت على شراء أي سلعة، فالمخزون لا زال قائمًا على ما هو عليه."



وأشار إلى أن "الحصول على الغذاء سيكون متوفرًا لكل المناطق، لكن الموضوع بحاجة إلى بعض التروي."



كذلك، أعلن عن "صدور تعميم عن المصرف المركزي خلال الساعات الـ24 المقبلة، وستضاف شريحة من العالم إلى هذا التعميم."



ولفت إلى أن "لا مشكلة في المحروقات، فكلها متوفرة."