رئيس الحكومة الكويتية اتصل بميقاتي: دعم لبنان بكل ما يحتاجه في هذا الوقت العصيب

تلقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اتصالا من رئيس الحكومة الكويتية الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح الذي عبّر عن تضامن الكويت، اميرا وحكومة وشعبا مع لبنان، ووقوفها الى جانبه لتجاوز المحنة الصعبة التي يمر بها ووقف العدوان الاسرائيلي.



وأكد رئيس الحكومة الكويتية" ان توجيهات امير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تقضي بدعم لبنان بكل ما يحتاجه في هذا الوقت العصيب".