الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فياض: الوزارة بالتعاون مع “كهرباء لبنان” تبذل جهودًا استثنائية لضمان استمرارية التغذية الكهربائية

أخبار لبنان
2024-10-09 | 12:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فياض: الوزارة بالتعاون مع “كهرباء لبنان” تبذل جهودًا استثنائية لضمان استمرارية التغذية الكهربائية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
فياض: الوزارة بالتعاون مع “كهرباء لبنان” تبذل جهودًا استثنائية لضمان استمرارية التغذية الكهربائية

واصل وزير الطاقة اجتماعاته لمواكبة أوضاع المؤسسات الخدماتية، في ظل العدوان الإسرائيليّ المستمر على لبنان، سيما أوضاع التغذية بالتيار الكهربائي في المناطق المتضررة والمناطق التي تستقبل النازحين، وفق ما أفاد المكتب الإعلاميّ لوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض.

وأشار المكتب في بيان، إلى أنّ "فياض اجتمع مع المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ومفوض الحكومة لدى مؤسسة كهرباء لبنان ورئيس مصلحة الطاقة الفرد خوري، واطلع على تقارير شاملة عن وضع الشبكة الكهربائية والتحديات التي تواجهها في تأمين التيار في المناطق التي تتعرض للاعتداءات الإسرائيلية، وكذلك في مناطق النزوح التي تشهد ضغطا إضافيا على طلب التيار في ظل تضرر خطوط النقل على التوتر العالي ٢٢٠ كيلوفولت، جراء القصف المجرم والمحرم دوليا للبنى التحتية".

 

وأوضح أن "فرق الصيانة التابعة لشركة كهرباء لبنان تواصل عملها بتفان لإصلاح الأعطال على شبكات التغذية الكهربائية في المناطق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي. وتتم هذه العمليات، بالتنسيق الكامل مع مخابرات الجيش اللبناني، قوات اليونيفيل، والصليب الأحمر، لضمان تأمين الظروف الآمنة لفرق الصيانة أثناء قيامها بواجباتها. وقد تم تفعيل خطط الطوارئ لتسريع عمليات الإصلاح وإعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة بأسرع وقت ممكن، وزيادة ساعات التغذية للمناطق الحيوية والمراكز التي تستضيف النازحين ومراكز ايواء. كما أن التنسيق مستمر بين الفرق الفنية والأجهزة الأمنية لضمان الوصول الآمن إلى مواقع الأعطال، رغم التحديات الأمنية".

 

وأكد فياض أن "الوزارة، بالتعاون مع شركة كهرباء لبنان، تبذل جهودا استثنائية لضمان استمرارية التغذية الكهربائية قدر الإمكان، رغم الأضرار التي لحقت ببعض المنشآت والبنى التحتية"، وقال: "تم اتخاذ تدابير فورية لتعزيز الشبكة في المناطق الأكثر احتياجاً، لا سيما تلك التي تستضيف النازحين، بهدف تأمين حاجاتهم الأساسية من الطاقة الكهربائية، رغم صعوبة وصول الموظفين المناوبين الى مواقع العمل".

وأكد فياض "أهمية التنسيق المستمر بين كل الجهات المعنية لضمان استجابة سريعة وفعالة في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة".

 

كما أشار إلى "التزام الوزارة مواصلة العمل الدؤوب للحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية كمطار ومرفأ بيروت، إضافة الى محطات المياه والمستشفيات والادارات الخدماتية للدولة، رغم الصعوبات التي يفرضها العدوان".


أخبار لبنان

آخر الأخبار

الوزارة

بالتعاون

“كهرباء

لبنان”

جهودًا

استثنائية

لضمان

استمرارية

التغذية

الكهربائية

LBCI التالي
هذا ما قالته مصادر مطّلعة على علاقة جنبلاط - "حزب الله" لـ"الشرق الأوسط"
مصدر لـ"الأنباء" الكويتية: المشاورات والاتصالات لانعقاد قمة روحية إسلامية - مسيحية قائمة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-09-05

فياض: للتخلي عن النكد السياسي والعمل يداً بيد لرفع مستوى التغذية بالتيار الكهربائي

LBCI
أخبار لبنان
2024-08-27

فياض من طرابلس: نأمل زيادة التغذية بدءًا من الخميس… وسفير الجزائر: الرئيس تبون كرس وعده للبنان

LBCI
أخبار دولية
2024-10-09

أكثر من مليون متضرر من الأمطار الاستثنائية في النيجر منذ حزيران

LBCI
أخبار لبنان
2024-10-08

وزير الصحة تسلم مساعدات ومستلزمات طبية مقدمة من فرنسا بالتعاون مع قطر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:07

أوجيرو: عطل في سنترال مرجعيون سنعمل على إصلاحه فور توافر الموافقات الأمنيّة اللازمة

LBCI
أخبار لبنان
01:47

اثار الغارة التي استهدفت بلدة تول (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
01:31

باريس تستضيف المؤتمر الدولي لدعم لبنان في 24 تشرين الأول

LBCI
أخبار لبنان
01:17

بايدن يدعو نتانياهو "لتقليص الضرر اللاحق بالمدنيين" في لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
01:35

الجيش الإسرائيلي: اغتلنا قائد منطقة حولا بحزب الله أحمد مصطفى الحاج علي الذي كان مسؤولا عن إطلاق صواريخ على كريات شمونة كما تم القضاء على قائد وحدة الصواريخ المضادة للدروع في ميس الجبل محمد علي حمدان الذي كان مسؤولاً عن هجمات باتجاه المستوطنات

LBCI
أخبار دولية
13:37

مضمون الاتصال الهاتفي بين بايدن ونتنياهو... وردود الفعل الاسرائيلية على ضربات حزب الله

LBCI
خبر عاجل
07:42

أدرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم مستودعات لتخزين المسيرات ومنصات صاروخية في الضاحية

LBCI
أخبار لبنان
06:29

وزارة الاشغال: ورش متعهدي أشغال تنظيف مجاري تصريف مياه الأمطار مستمرة وبشكل مكثف

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
17:04

بعد الهدوء... غارة على شمالي بعلبك

LBCI
أخبار لبنان
17:00

غارة في صور... استهداف كنيسة ومركز للدفاع المدنيّ

LBCI
أخبار لبنان
16:57

القوى الامنية جالت في عين المريسة... لإزالة المخالفات إنفاذًا للقانون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

المياه والكهرباء الى مراكز الايواء… خطط ونتائج قريبا

LBCI
أمن وقضاء
13:53

البقاع يتعرض لقصف عنيف... سقوط شهداء وجرحى

LBCI
أمن وقضاء
13:44

يوم الضاحية الجنوبية... هكذا بدا

LBCI
أمن وقضاء
13:41

التفاصيل حول الوضع الجنوبي…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

محاولات التوغل الاسرائيلي تتوسع ومواجهات الحدود غير محسومة

LBCI
أخبار دولية
13:37

مضمون الاتصال الهاتفي بين بايدن ونتنياهو... وردود الفعل الاسرائيلية على ضربات حزب الله

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
17:15

ادرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا

LBCI
خبر عاجل
14:36

هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن عملياته في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
03:32

القناة 12 الإسرائيلية: إصابة شموئيل بوخاريس مستشار وزير المالية سموتريتش في معارك جنوب لبنان وحالته مستقرة

LBCI
خبر عاجل
05:28

غارة من مسيرة على منزل في الوردانية في اقليم الخروب (صورة)

LBCI
خبر عاجل
07:42

أدرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم مستودعات لتخزين المسيرات ومنصات صاروخية في الضاحية

LBCI
خبر عاجل
01:35

الجيش الإسرائيلي: اغتلنا قائد منطقة حولا بحزب الله أحمد مصطفى الحاج علي الذي كان مسؤولا عن إطلاق صواريخ على كريات شمونة كما تم القضاء على قائد وحدة الصواريخ المضادة للدروع في ميس الجبل محمد علي حمدان الذي كان مسؤولاً عن هجمات باتجاه المستوطنات

LBCI
خبر عاجل
15:43

غوتيريش: نحن على وشك حرب شاملة في لبنان قد تكون عواقبها مدمرة بالفعل لكن لا يزال هناك وقت لإيقاف ذلك

LBCI
أخبار لبنان
15:23

رئيس الموساد: أيّ اتفاق لوقف إطلاق النار مع “حزب الله” يجب أن يتضمّن اتفاقًا لإطلاق الرهائن الذين تحتجزهم “حماس”

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More