رئيس الموساد: أيّ اتفاق لوقف إطلاق النار مع “حزب الله” يجب أن يتضمّن اتفاقًا لإطلاق الرهائن الذين تحتجزهم “حماس”

أفادت مصادر "معاريف" بأنّ رئيس الموساد ديدي بارنيا سلم رسالة مهمة إلى رئيس وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز .

وقال بارنا إنّ أيّ اتفاق مستقبليّ لوقف إطلاق النار مع “حزب الله” يجب أن يتضمن أيضًا اتفاقًا لإطلاق الرهائن، الذين تحتجزهم “حماس” في غزة.

وحسب تقرير آخر عن الموضوع في الأخبار 12، “قررت مؤسسة الدفاع تغيير الإستراتيجية و"الانقلاب" على “حزب الله”.

وأوضح التقرير أنّ الخطة تهدف إلى ربط وقف إطلاق النار في لبنان بإتمام صفقة الرهائن في غزة.

ولفت إلى أنّ الغرض من الاقتراح هو ممارسة ضغوط إضافية على زعيم “حماس”، يحيى السنوار، من خلال “حزب الله” وإيران وعوامل إقليمية أخرى.

وأكّد أنّ هذه الفكرة تدلّ على مدى تعقيد الوضع ومحاولات الربط بين الساحات المختلفة، لتحقيق أهداف إسرائيل.