ادرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا

وجّه المتحدث باسم الجيش الاسرائيليّ أفيخاي ادرعي انذارًا عاجلًا جديدًا إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا الموجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في حارة حريك.

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وكتب على اكس: “أنتم موجودون في القرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش الاسرائيليّ على مدى الزمنيّ القريب.

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وقال: “من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.”