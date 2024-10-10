هارون للـ LBCI: القطاع الاستشفائي لا يمكنه تحمل عبء الحرب

رأى نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون أن امكانيات البلد محدودة والقطاع الاستشفائي لا يمكنه تحمل عبء الحرب.



وقال هارون للـ LBCI: "فليدرسوا ان كان وضع القطاع الصحي بعد اشهر سيتحمّل الحرب لأنني اجزم ان بعد شهر ونصف لن تكون المستشفيات صامدة بالصورة نفسها اليوم اما المستشفيات الميدانية لا تفيد في هذا المجال ومراكز الرعاية الاولية تقوم بعمل جيد".



واضاف: " المساعدات الطبية التي تصلنا لا تكفي لأن القسم الأكبر قد لا نكون بحاجة له بالكميات المُرسلة اما ما نحتاج اليه فلا يصلنا بكميات كبيرة كالـ "روسورات".



وعن امكانية الاستفادة من الممرضات والممرضين والأطباء الذين تركوا مراكز عملهم، أجاب: "الامر ليس بالسهولة كون لديهم بالأصل مشاكل شخصية على صعيد النزوح وبالتالي الافادة محدودة، لكننا سندرس كيفية الاستفادة منها".