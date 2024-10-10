أسعد درغام للـ LBCI: لمساعدة النازح اللبناني أولاً...وضرورة انتخاب رئيس للجمهورية

رأى النائب أسعد درغام أن ما من شيء يصدر عن الادارة الاميركية يُطمئن بشأن الوضع في لبنان وغزة، خصوصاً وسط الالتهاء بالانتخابات الاميركية المقبلة، بحيث يستفيد العدو الاسرائيلي من هذا الوقت ليستمرّ بالتدمير.



وعن النزوح السوري، تخوّف درغام من "مخطط جهنمي" لجمع النازحين السوريين في عكار من المناطق التي تشهد اعتداءات اسرائيلية. وقال: "يُحكى ببناء مجمعات أم مراكز للنازحين السوريين وانا اعتقد أن الدولة اللبنانية مطالبة بتسريع وتفعيل الاجراءات التي تسهل عودة النازحين السوريين الى بلادهم".



ودعا كل الاطراف اللبنانية في الدولة القيام بواجباتهم تجاه النزوح اللبناني أولاً.



واشار درغام الى أن القرار 1701، كان يُنتهك من قبل اسرائيل بشكل شبه يومي، وبالتالي يجب أن يكون هناك جهة لبنانية تُطلق المبادرات وتُفاوض بإسم اللبنانيين وهي رئيس الجمهورية، من هنا يُعتبر انتخابه أولوية.