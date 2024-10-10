مصدر بالأمم المتحدة لرويترز: قوات إسرائيلية فتحت النار على ثلاثة مواقع لليونيفيل

أعلن مصدر بالأمم المتحدة لرويترز ان قوات إسرائيلية فتحت النار على ثلاثة مواقع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" اليوم الخميس، لكنه لم يتمكن من تحديد نوع النيران.وذكر المصدر أن أحد المواقع التي تعرضت لإطلاق النار هو القاعدة الرئيسية لقوات اليونيفيل في الناقورة.وكان ذكر مصدر في اليونيفيل لـ"الجزيرة" إصابة جنديين من قواتنا بجروح طفيفة في قصف إسرائيلي لأحد مواقعنا.