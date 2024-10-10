جلسة لمجلس الوزراء الجمعة

يعقد مجلس الوزراء جلسة الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم غد الجمعة في السراي الكبير، وذلك للبحث في التطورات الراهنة والأوضاع المستجدة.