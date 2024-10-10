فياض : ما نفعله اليوم هو أحد أوجه الصمود

دعا وزير الطاقة والمياه وليد فياض اليوم الشركات التي أبدت إهتمامها بالمشاركة في المناقصة لتوسيع محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فوق نهر بيروت الى اجتماع في مبنى الوزارة، بغية الاستماع الى ملاحظاتهم والإجابة على اسئلتهم واستفساراتهم إن من الناحية الفنية او الادارية او الفنية.





استهل الوزير فيّاض الاجتماع بالترحيب بالجميع وبالقول:" اننا في مقابل ثقافة الدمار والقتل والمجازر التي يبرع بممارستها العدو الصهيوني إن في فلسطين أو في لبنان نحن اليوم نُظهر للجميع ثقافة البناء والتطوّر والحياة على رغم جميع الظروف المالية والاقتصادية التي عانينا منها على مرّ السنوات السابقة والظروف الأمنية والأعمال الحربية الجارية اليوم".



اضاف:"إنّ ما نفعله اليوم هو أحد أوجه الصمود المتعددة والمتمثل بمتابعة أعمالنا في خدمة مواطنينا والاصرار على إنجاز المشاريع التي تعهدنا بتنفيذها. وما حضور هذا العدد الكبير من الشركات اليوم والذي يناهز العشرين شركة الا دليل إضافي على ما ذكرته آنفاً".



