أميركا نقلت أكثر من 1000 مواطن بعيدا عن لبنان عبر تركيا

أعلنت القنصل العام الأميركي في إسطنبول جولي أيديه أن أكثر من ألف أميركي وأفراد عائلاتهم فروا من لبنان الذي مزقته الحرب على متن رحلات جوية مستأجرة أميركية في الأسبوع الماضي ووصلوا إلى تركيا للإقامة المؤقتة.