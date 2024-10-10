"وطن الإنسان": لانتخاب رئيس للجمهورية فالحرب وصلت إلى مرحلة خطرة جدا

أهاب المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" بـ"كل الأفرقاء اللبنانيين الانكباب فورا على انتخاب رئيس للجمهورية يقود هذه الحقبة المفصلية ويلعب الدور الأكبر في المفاوضات حول وقف إطلاق النار وإدارة البلاد، بالتعاون مع كل الافرقاء وعلى كل الصعد، نظرا إلى الخطر الكبير المحدق بلبنان الكيان والوجود".



وأشار المجلس بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة افرام، إلى أن "لبنان اليوم من دون رأس ومقطع الأوصال، والحرب مستمرة ووصلت الى مرحلة خطرة جدا".



وقال: "بات علينا أن نحجز مكاننا، وسط المتغيرات في المنطقة وفي كل الظروف"، ولفت إلى أن "مشروع وطن الإنسان ينظر بحزن كبير إلى الدمار والقتل والتهجير الذي يتعرض له الشعب اللبناني، ويتطلع نحو المجتمع الدولي، مطالبا بالعمل على وقف إطلاق النار بالتوازي مع التقدم بفرض تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان. ودعا إلى إنقاذ لبنان قبل فوات الأوان، من خلال فصله عن أي مسار إقليمي والتسليم بشرعية الجيش اللبناني والمؤسسات على أنها الملجأ والملاذ والضمانة لبناء دولة قوية وقادرة وضامنة لكل المكونات".



واضاف: "مع ازدياد عدد المهجرين من بيوتهم وقراهم، يطلق مشروع وطن الإنسان النداء لكل من لديه القدرة على المساعدة، لتخفيف أوجاع الناس واحتضانهم وتقديم الدعم المعنوي والمادي".



واشار إلى أن "مشهد تداخل الناس من كل المناطق وتفاعلهم مع بعضهم البعض، يظهر مدى تقدم مشاعر الأخوة والانسانية لدى اللبنانيين على أي أمر آخر، يبقى ألا يسمح للفتنة مهما كان مصدرها أو سببها، أن تتسلل بين المواطنين مهجرين أو مضيفين".