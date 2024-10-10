بو حبيب استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة وبحث مع ماغرو في مؤتمر باريس المخصص للبنان

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، فور عودته إلى بيروت، سفير فرنسا هيرفي ماغرو.



وخلال اللقاء، تم عرض مستجدات العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وسبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، في ضوء المساعي التي تقوم بها فرنسا ودول أخرى في هذا الشأن.



كما تم التطرق إلى مؤتمر باريس المخصص للبنان والمزمع عقده في 24 تشرين الأول 2024.



أعاد بو حبيب تأكيد تمسك لبنان بقرار مجلس الأمن رقم 1701 وبالمبادرة الأميركية - الفرنسية الهادفة إلى وقف إطلاق النار وإعادة إرساء الهدوء على حدوده الجنوبية بالسبل الديبلوماسية.



بلاسخارت



واستقبل وزير الخارجية المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هنيس-بلاسخارت، وتم البحث في تصعيد إسرائيل الخطير والمتواصل ومحاولتها تنفيذ اجتياح بري في انتهاك واضح وسافر لسيادة لبنان وحرمة أراضيه.



وجدد بو حبيب "دعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الى مضاعفة جهودهما وممارسة أقصى الضغوط على اسرائيل لتوقف عداونها وانتهاكها لسيادة لبنان واستهدافها المتعمد للمدنيين ولمراكز للجيش اللبناني ولقوات اليونيفيل، ولدفعها الى تنفيذ القرار 1701 والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها".