فرنسا تطلب توضيحات من إسرائيل بعد استهداف قوات اليونيفيل في لبنان

أعلنت فرنسا أنها تنتظر توضيحات من إسرائيل بشأن استهداف قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل)، معتبرة أن ضمان سلامة قوات اليونيفيل يمثل التزاما.



وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "تعبر فرنسا عن قلقها الشديد بعد إطلاق إسرائيل النار على قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل)، وتندد بأي هجوم على أمن اليونيفيل"، معلنة أنه لم يصب أحد من جنودها في اليونيفيل البالغ عددهم 700.



وأضافت الوزارة: "ننتظر توضيحات من السلطات الإسرائيلية. حماية قوات حفظ السلام التزام ينطبق على جميع الأطراف في أي صراع".