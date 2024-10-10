حجار: تحويل المساعدات المالية للمستفيدين من برنامج "أمان" ستبدأ في 15 ت1 ومن البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا في 18 ت1

أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، تعقيبا على ما أعلنه الأسبوع الماضي خلال المؤتمر الصحافي، أن "عملية تحويل المساعدات المالية للمستفيدين من برنامج أمان ستبدأ في 15 تشرين الأول، وستشمل 93,626 أسرة لبنانية، على أن تستغرق عملية التحويل 5 أيام".



وأشار حجار في بيان، إلى أن "عملية تحويل المساعدات المالية إلى 74,500 أسرة لبنانية من المستفيدين من البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا (بطاقة الشؤون) ستبدأ في 18 تشرين الأول، على أن تستغرق عملية التحويل 5 أيام بسبب العدد الكبير من المستفيدين".