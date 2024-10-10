بلجيكا تجلي 111 شخصا من لبنان

أعلنت وزيرة الشؤون الخارجية البلجيكية حجة لحبيب أن طائرة عسكرية بلجيكية أجلت 111 شخصا من لبنان.



وذكرت لحبيب على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن الرحلة الجوية من بيروت إلى بروكسل نقلت 58 من البلجيكيين ومن يتمتعون بحق الإقامة و53 أوروبيا.