البيت الأبيض يبدي "قلقا عميقا" إزاء استهداف إسرائيل القوة الأممية في جنوب لبنان

أعرب البيت الأبيض عن "قلقه العميق" بعد اتهام قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على موقع وتجهيزات عائدة لها.



وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: "نتفّهم بأن إسرائيل تنفذّ عمليات دقيقة قرب الخط الأزرق لتدمير البنى التحتية لحزب الله التي قد تستخدم لتهديد المواطنين الإسرائيليين". وأضاف: "بينما يقومون بهذه العمليات، من الضروري ألا يهددوا سلامة عناصر حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة".