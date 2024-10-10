الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه أطلق النار قرب مقر اليونيفيل في جنوب لبنان

أكد الجيش الإسرائيلي أن قواته أطلقت النار في منطقة مقر قوات الأمم المتحدة (يونيفيل) في جنوب لبنان، قائلا ان عناصر من حزب الله تواجدوا في المكان، وذلك بعدما اتهمته القوة الأممية بإطلاق النار على موقع لها وإصابة جنديين بجروح.



وقال الجيش في بيان إن قواته "عملت هذا الصباح في منطقة الناقورة، على مقربة من مقر اليونيفيل". وأشار الى أنه بناء على ذلك، قام "بإصدار تعليمات لقوات الأمم المتحدة في المنطقة للبقاء في أجزاء محمية، وبعد ذلك أطلقت القوات النار في المنطقة".