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معوض: الأولوية لوقف إطلاق النار فورًا... وهذا ما قاله في الملف الرئاسي
أخبار لبنان
2024-10-10 | 15:07
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معوض: الأولوية لوقف إطلاق النار فورًا... وهذا ما قاله في الملف الرئاسي
شدد رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض على أنه يجب تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته وليس نشر الجيش في الجنوب فقط، مؤكدا أن "الاهم اليوم ان نتعلم مما حصل وأن نبني دولة وحان الوقت لتطبيق الدستور وحصر السلاح".
وقال معوض في مداخلة ضمن برنامج "جدل" عبر الـLBCI: "حذرنا من البداية من أن ربط مصير جبهة لبنان بجبهة غزة هو انتحار للبنان وطلبنا من الاساس فصل المسارات والتزام الدولة بتطبيق القرار 1701 والتزام الدولة بضبط الحدود والتزام الدولة بالطائف".
واعرب معوض عن خشيته من ان "تطول الحرب وان نعود الى احتلال اسرائيلي طويل الامد ومن عدم وجود دولة قوية قادرة على اعادة النازحين الى منازلهم مما يؤدي الى صدام داخلي".
ورأى انه "بعد وقف اطلاق النار سنكون أمامنا خيارين، الاول أن نقى ساحة من ساحات الجمهورية الاسلامية في ايران أما الخيار الثاني فهو الالتفاف حول الوطن اللبناني متساوين ونحن لا نقبل أن يكون هناك طائفة مهزومة".
وقال: "نحن بدأنا بالحرب وهذه الحرب ليست حرب اسناد لغزة بل حرب تحصين الموقع الاقليمي لإيران على حساب أشلاء اللبنانيين".
واضاف: "الحديث عن أن الكلمة للميدان يوحي وكأن اللبنانيين جمهور بحرب ايرانية اسرائيلية على ارضه ونحن ضحايا وليس جمهورا وهذا المنطق مرفوض تماما".
واعتبر معوض ان كل الشعارات التي رفعها حزب الله سقطت وأن دماء اي لبناني "بتسوى" كل الشعارات.
وفي الملف الرئاسي، اعتبر معوض ان على رئيس مجلس النواب نبيه بري ان يتحمل مسؤولية تاريخية مطالبا اياه بفتح مجلس النواب وتحديد جلسة لانتخاب رئيس من دون شروط.
وعن الاجتماع الذي سيعقد في معراب، اشار الى أنه جزء من الحراك الذي تقوم به كل الكتل، مؤكدا ان كتلة "تجدد" و"حركة الإستقلال" ستمثلان في هذا اللقاء.
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