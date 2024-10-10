الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أخبار الصباحية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مسعد: القرار 1701 ليس علاجًا جذريًا... وعلى الحكومة السعي ليلًا ونهارًا لوقف إطلاق النار

أخبار لبنان
2024-10-10 | 16:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مسعد: القرار 1701 ليس علاجًا جذريًا... وعلى الحكومة السعي ليلًا ونهارًا لوقف إطلاق النار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مسعد: القرار 1701 ليس علاجًا جذريًا... وعلى الحكومة السعي ليلًا ونهارًا لوقف إطلاق النار

رأى النائب شربل مسعد أن القرار 1701 ليس علاجًا جذريًا لانه لم يتطرق الى المشاكل الكامنة في ترسيم الحدود البرية ولانه لم يتناول مستقبل سلاح حزب الله والاستراتيجية الدفاعية.

وشدّد مسعد في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، على أن على الحكومة اللبنانية أن تسعى ليلًا ونهارًا إلى وقف إطلاق النار.

وأكد أن الرهانات على الخارج لا تبني وطنًا، قائلا: "رأينا الخسارة التي مني بها لبنان والرد الايراني لم يكن بحجم ما حصل وعلينا رصّ الصفوف لمواجهة العدوان".

ولفت مسعد الى أن الدولة تستعيد دورها ببناء المؤسسات المتحللة".

وفي موضوع الاستحقاق الرئاسي، قال: "انا مع لبننة الاستحقاق الرئاسي منذ البداية ومن يفتح مجلس النواب هو الدستور".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

القرار

علاجًا

جذريًا...

الحكومة

السعي

ليلًا

ونهارًا

إطلاق

النار

LBCI التالي
قصف اسرائيلي لطريق يصل لبنان بسوريا... اليكم التفاصيل
كاميرا الـ LBCI ترصد عبور النازحين عبر طرقات التهريب وتسهيل مغادرتهم (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:31

شربل مسعد لـ"جدل": على الحكومة اللبنانية أن تسعى ليلًا ونهارًا إلى وقف إطلاق النار

LBCI
خبر عاجل
2024-10-07

سامي الجميل لـ"عشرين 30": على القرار ان يكون في يد الدولة اللبنانية لوقف ما يحصل وحان الوقت ان لا يكون لبنان حقل تجارب بعد اليوم وعلى لبنان ان يتحمل المسؤولية عبر مؤسساته الشرعية والعمل مع اصدقاء لبنان على وقف اطلاق النار

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-02

مجلس التعاون الخليجي: لوقف إطلاق النار في غزة وتطبيق القرار ١٧٠١ ومخرجات اتفاق الطائف بشأن لبنان

LBCI
آخر الأخبار
16:56

مندوب لبنان في الامم المتحدة: ندعم المبادرة الأميركية الفرنسية لوقف اطلاق النار ولبنان مستعد للحّل الدبلوماسي والجانب الاسرائيلي مخطئ في محاولته كسر القرار 1701 عبر خلق واقع جديد على الارض

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
02:30

حمية زار المطار: نثني على إدارة المديرية العامة للطيران المدني وإشرافها على حسن سير العمل

LBCI
أخبار لبنان
02:13

وزارة الخارجية التركية: نندد بالهجمات الإسرائيلية التي استهدفت اليونيفيل

LBCI
اقتصاد
02:04

ارتفاع بأسعار البنزين والمازوت

LBCI
أخبار لبنان
01:48

وصول شحنة أولى من المستلزمات الطبية جمعتها السفارة اللبنانية في باريس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:50

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الاعتداءات الإسرائيلية على العاصمة بيروت هذا المساء أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد 18 شخصا وإصابة 92 شخصا بجروح

LBCI
آخر الأخبار
09:18

المقاومة الإسلامية تعلن استهداف قوات لجنود العدو الإسرائيلي أثناء تقدمها تجاه منطقة الكنَيسة بين ميس الجبل ومحيبيب بصلية صاروخية

LBCI
خبر عاجل
16:11

نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة يقول لمجلس الأمن إن حل الأزمة هو أن يكون لبنان قويا ويتمتع بسيادة حقيقية محمية بقوة أمنية شرعية تتمثل في القوات المسلحة اللبنانية

LBCI
أمن وقضاء
2024-07-02

قاصر يتواصل مع أشخاص ليمارس أعمالًا منافية للحشمة معهم... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:13

المحاولات لوقف اطلاق النار في كل من غزة ولبنان مستمرة

LBCI
أخبار دولية
17:09

هذه آخر مستجدات الضربة الاسرائيلية على بيروت واجتماع الكابينت الاسرائيلي بشأن الرد على ايران

LBCI
أمن وقضاء
17:02

محاولة اغتيال وفيق صفا في الاعتداء الاسرائيلي... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

توسيع دائرة المستفيدين من التعميم ١٦٦

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

الضربة الإسرائيلية على إيران: اجتماع للكابينت يحدد تفاصيلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

رأس الناقورة يدخل خريطة التوغل العسكري الإسرائيلي... تدمير دبابة ومنع سحب الإصابات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

بعد الاعتداءات الإسرائيلية... المتحدث بإسم اليونيفيل للـLBCI: قرّرنا البقاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

في نيويورك... حراك لوقف اطلاق النار في لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
06:00

مصرف لبنان يُعدّل التعميم رقم 166 و147

LBCI
خبر عاجل
12:22

فيديو للمتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانيال هاغاري يزعم دخوله الى احد المنازل في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
13:23

القناة 12 الإسرائيلية: مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا هو المستهدف من الهجوم في بيروت

LBCI
خبر عاجل
07:34

وزارة التربية توجّه نداء إلى أهالي التلاميذ الذين نزحوا من منازلهم

LBCI
آخر الأخبار
08:57

فيديو لجرافة إسرائيلية أثناء تدميرها لبرج مراقبة تابع للواء الخامس في الجيش اللبناني في موقع رأس الناقورة

LBCI
خبر عاجل
12:54

غارة إسرائيلية استهدفت منطقة النويري بين برج أبي حيدر والبسطا الفوقا في بيروت

LBCI
أمن وقضاء
17:02

محاولة اغتيال وفيق صفا في الاعتداء الاسرائيلي... اليكم التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
16:11

نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة يقول لمجلس الأمن إن حل الأزمة هو أن يكون لبنان قويا ويتمتع بسيادة حقيقية محمية بقوة أمنية شرعية تتمثل في القوات المسلحة اللبنانية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More