مسعد: القرار 1701 ليس علاجًا جذريًا... وعلى الحكومة السعي ليلًا ونهارًا لوقف إطلاق النار

رأى النائب شربل مسعد أن القرار 1701 ليس علاجًا جذريًا لانه لم يتطرق الى المشاكل الكامنة في ترسيم الحدود البرية ولانه لم يتناول مستقبل سلاح حزب الله والاستراتيجية الدفاعية.



وشدّد مسعد في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، على أن على الحكومة اللبنانية أن تسعى ليلًا ونهارًا إلى وقف إطلاق النار.



وأكد أن الرهانات على الخارج لا تبني وطنًا، قائلا: "رأينا الخسارة التي مني بها لبنان والرد الايراني لم يكن بحجم ما حصل وعلينا رصّ الصفوف لمواجهة العدوان".



ولفت مسعد الى أن الدولة تستعيد دورها ببناء المؤسسات المتحللة".



وفي موضوع الاستحقاق الرئاسي، قال: "انا مع لبننة الاستحقاق الرئاسي منذ البداية ومن يفتح مجلس النواب هو الدستور".