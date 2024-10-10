بقرادونيان: وجود لبنان على المحكّ... والظرف لم ينضج بعد للدخول في الحل

رأى النائب هاغوب بقرادونيان أن وجود لبنان على المحكّ كدولة وكاطار جغرافي وأن أطماع اسرائيل باتت واضحة



وأبدى بقرادونيان خشيته في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، من اجتياح واحتلال جديدين ومن بسط الهيمنة الاسرائيلية على المنطقة كلها.



وقال: "ما فهمته ان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قال إنه على اللبنانيين اتخاذ قرار وقف الاعتداءات على لبنان".



واضاف: "اعتقد بأن الظرف لم ينضج بعد للدخول في الحل وربما يجب ان ننتظر الردّ الاسرائيلي على ايران".



كما استبعد بقرادونيان انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل وقف اطلاق النار.