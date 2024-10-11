فُقدان الإتصال بالمصوّر بيار مزنّر بعد الغارة الإسرائيلية على منطقة رأس النبع

فُقد الإتصال بشكل كامل مع المصوّر بيار مزنّر، بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة رأس النبع.



يُطلب من الذي يعرف عنه أي شيئ الاتصال على الرقم التالي: 03-652246.