وزارة الخارجية التركية: نندد بالهجمات الإسرائيلية التي استهدفت اليونيفيل

أعلنت وزارة الخارجية التركية في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس ان تركيا تندد بالهجمات الإسرائيلية التي استهدفت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وأضافت أن أنقرة ستواصل دعم مبادرات ومهام حفظ السلام المماثلة.



وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل في الأيام القليلة الماضية عن سقوط إصابات بين أفراد قوات حفظ السلام مما أثار قلقا دوليا.



وقال داني دانون مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة في نيويورك إن إسرائيل توصي بنقل اليونيفيل إلى شمال لبنان "لتجنب تعرضها للخطر مع تصاعد القتال".



وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "هجمات إسرائيل على قوات الأمم المتحدة، بعد ارتكابها مجازر بحق المدنيين في غزة والضفة الغربية ولبنان، دليل على تصورها أن جرائمها ستمر بدون عقاب".



وأضافت "المجتمع الدولي ملزم بضمان امتثال إسرائيل للقانون الدولي".