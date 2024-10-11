حمية زار المطار: نثني على إدارة المديرية العامة للطيران المدني وإشرافها على حسن سير العمل

اطلع وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، صباحا، على سير الرحلات الجوية من والى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.



واثنى الوزير حميه من داخل برج المراقبة على عمل المراقبين الجويين وجميع العاملين في المديرية العامة للطيران المدني، لضمان استمرارية حركة الملاحة الجوية وفق معايير السلامة المعتمدة عالميا،



كذلك أثنى على إدارة المديرية وإشرافها على حسن سير العمل في المطار والتنسيق مع جهاز امن المطار وقوى الامن الداخلي والامن العام ومصلحة الجمارك والشركات العاملة في المطار وفق القوانين المرعية الاجراء.