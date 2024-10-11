بلينكن: على الدولة تولي زمام المسؤولية في لبنان

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن "على الدولة اللبنانية فرض نفسها وتولي زمام المسؤولية بمواجهة حزب الله".



واعتبر بلينكن للصحافيين، بعد قمة لبلدان جنوب شرق آسيا في لاوس، أتنه "من الواضح أن لدى الشعب اللبناني مصلحة، ومصلحة قوية، في أن تفرض الدولة نفسها وتتولى زمام المسؤولية عن البلاد ومستقبلها".



وأكد أن الولايات المتحدة الاميركية والعديد من الدول الأخرى ترغب في المساعدة بلبنان.