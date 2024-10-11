الجيش الاسرائيلي: قضينا على قائد في وحدة الصواريخ المضادة للدروع التابعة لقوة الرضوان في ميس الجبل

جيش الدفاع قضى على قائد في وحدة الصواريخ المضادة للدروع التابعة لقوة الرضوان في منطقة ميس الجبل وهاجم أهدافًا إرهابية لحزب الله في لبنان
🔸قامت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو بمهاجمة وتصفية قائد في وحدة الصواريخ المضادة للدروع التابعة لقوة الرضوان في منطقة ميس الجبل وهو الإرهابي… pic.twitter.com/vCEo5iBRw8
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 11, 2024
جيش الدفاع قضى على قائد في وحدة الصواريخ المضادة للدروع التابعة لقوة الرضوان في منطقة ميس الجبل وهاجم أهدافًا إرهابية لحزب الله في لبنان
🔸قامت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو بمهاجمة وتصفية قائد في وحدة الصواريخ المضادة للدروع التابعة لقوة الرضوان في منطقة ميس الجبل وهو الإرهابي… pic.twitter.com/vCEo5iBRw8