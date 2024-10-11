الجيش الاسرائيلي: قضينا على قائد في وحدة الصواريخ المضادة للدروع التابعة لقوة الرضوان في ميس الجبل

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي ان "الجيش الاسرائيلي قضى على قائد في وحدة الصواريخ المضادة للدروع التابعة لقوة الرضوان في منطقة ميس الجبل وهاجم أهدافًا لحزب الله في لبنان".



وقال "قامت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو بمهاجمة وتصفية قائد في وحدة الصواريخ المضادة للدروع التابعة لقوة الرضوان في منطقة ميس الجبل وهو الإرهابي المدعو غريب الشجاع الذي كان مسؤولاً عن مخططات عديدة لإطلاق الصواريخ المضادة للدروع باتجاه منطقة رمات نفتالي، وكشفت قوات الجيش الاسرائيلي ودمرت منصات صاروخية جاهزة للإطلاق باتجاه قوات الجيش الاسرائيل وأراضي إسرائيل".



واضاف "قوات من لواء 228 وجهت الطائرات الحربية لاستهداف عناصر كانوا يعملون في مبنى مجاور لقواتنا في جنوب لبنان. بعد الهجوم، تم رصد العديد من الانفجارات الثانوية التي تدل على وجود أسلحة في المنطقة."



وتابع "أغارت طائرات سلاح الجو يوم أمس على مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق ونقطة مراقبة ومبانٍ عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان."