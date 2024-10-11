وصول طائرة محمّلة بمساعدات طبية من الامارات

وصلت قبل ظهر اليوم، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، طائرة محمّلة بنحو 35 طنا من المساعدات الطبية والانسانية، من السلطات الإماراتية، لمصلحة وزارة الصحة.