رسالة من ادرعي إلى سكان جنوب لبنان: ديروا بالكم!

#عاجل رسالة إلى سكان جنوب لبنان: ديروا بالكم!
⭕️يستمر جيش الدفاع في مهاجمة مواقع حزب الله في قراكم أو وبالقرب منها. لا نريد المساس بكم أبدوا ولذلك من أجل سلامتكم ممنوع العودة الى بيوتكم حتى اشعار اخر.
⭕️عليكم الامتناع عن التوجه جنوباً, كل من يتوجه جنوباً قد يعرض حياته للخطر.… pic.twitter.com/tQzrG3D79X
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 11, 2024
#عاجل رسالة إلى سكان جنوب لبنان: ديروا بالكم!
⭕️يستمر جيش الدفاع في مهاجمة مواقع حزب الله في قراكم أو وبالقرب منها. لا نريد المساس بكم أبدوا ولذلك من أجل سلامتكم ممنوع العودة الى بيوتكم حتى اشعار اخر.
⭕️عليكم الامتناع عن التوجه جنوباً, كل من يتوجه جنوباً قد يعرض حياته للخطر.… pic.twitter.com/tQzrG3D79X