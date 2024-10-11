تعزيل وتوسيع مصب نهر بيروت بالتعاون مع الجيش

اعلنت وزارة الاشغال العامة والنقل أنها "تقوم بتعزيل وتوسيع مصب نهر بيروت ضمن الأملاك العامة البحرية بالتعاون مع الجيش اللبناني".