أبو ظبي تتضامن مع الشعب اللبناني على طريقتها..

في مشهدٍ تضامنيّ مع الشعب اللبناني أضاءت العاصمة الإماراتية أبو ظبي مساء أمس الخميس علم لبنان بإجراء "انعكاس ضوئي" على مبنيين كبيرين في سوق أبوظبي العالمي ( ADGM ) ، و هو مركز مالي عالمي في الإمارات ومنطقة حرة تقع في جزيرة الماريه.



وكان قد أطلق نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية في الإمارات، الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، حملة إغاثية لدعم الشعب اللبناني على مستوى الدولة بتوجيهات من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومتابعة نائب رئيس الدولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.



وبدأت الحملة التي تحمل عنوان "الإمارات معك يا لبنان" يوم الثلاثاء على أن تستمر حتى يوم الاثنين الحادي والعشرين من الشهر الحالي.



وجاءت هذه الحملة بعد أيام من أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار في إطار جهود الدولة لدعم لبنان.