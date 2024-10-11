غوتيريش: لبذل كل الجهود لتجنب حرب شاملة في لبنان

رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط يشكّل تهديدا خطيرا للأمن العالمي، مشددا على أنه "يجب بذل كل الجهود لتجنب حرب شاملة في لبنان".



وندد غوتيريش، في مؤتمر صحفي على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في لاوس، بالهجمات الإسرائيلية التي أدت إلى إصابة أفراد من الأمم المتحدة، معتبرا أنها "انتهاك للقانون الإنساني الدولي".



وأكد في السياق أنه يجب حماية قوات حفظ السلام.