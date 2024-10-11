وزارة الخارجية: هجوم إسرائيلي جديد على قوات اليونيفيل أسفر عن سقوط جرحى

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن "هجوما إسرائيليا جديدا على مقر الكتيبة السريلانكية في قوات اليونيفيل في جنوب لبنان أسفر عن سقوط جرحى"، غداة هجوم مماثل أدى لإصابة جنديين إندونيسيين من القبعات الزرق بجروح وأثار تنديدا دوليا.



وأفادت الوزارة في بيان بأن "قصفا استهدف أبراج مراقبة في المقر الرئيسي لليونيفيل في راس الناقورة وفي مقر الكتيبة السريلانكية ما أدى لسقوط عدد من الجرحى في صفوف اليونيفيل".



ونددت"بأشد العبارات بالاستهداف الممنهج والمتعمد الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي".