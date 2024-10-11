الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان ورئيس جهاز الأمن الداخلي أجريا تقييما أمنيا في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أن رئيس الأركان ورئيس جهاز الأمن الداخلي أجريا تقييما أمنيا داخل جنوب لبنان أمس الخميس.



وقال رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي في مقطع فيديو خلال التجمع نشره الجيش: "نواصل العمل ضد العدو ولن نتوقف حتى نضمن إمكانية إعادة السكان (الذين تم إجلاؤهم من الشمال) بأمان، ليس الآن فحسب بل وبنظرة مستقبلية".



وأضاف: "إذا فكر أي شخص في إعادة بناء هذه القرى مرة أخرى، فسوف يعرف أنه لا جدوى من بناء بنية تحتية للإرهاب لأن الجيش الإسرائيلي سوف يعمل على شل قدراتها مرة أخرى".