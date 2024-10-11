افرام التقى جعجع... وهذا ما قاله عن مشاركته في مؤتمر "معراب 2"

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، النائب نعمة افرام في حضور عضو الهيئة التنفيذية في "القوات" جوزيف جبيلي.



وعقب الزيارة، رأى افرام أن "هذا اللقاء أمر طبيعي في هذه المرحلة الدقيقة وتم فيه تبادل للأفكار والآراء والقراءات والمواضيع ولا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت، الامر الذي يسهّل الخروج من هذه الازمة".



واذ اشار الى انه "تم التطرق ايضا الى أهمية الاجتماعات الثنائية التي تحصل بين النواب لتقريب وجهات النظر، بغية التوصل الى رؤية متكاملة"، أكد افرام وجوب الاتعاظ من الأزمة العسكرية القائمة كي لا تتكرر مرة جديدة في لبنان للحد من تداعياتها على الصعد كافة.



وشدد على ضرورة أن يكون هذا الموضوع في أولوية جدول أعمال رئيس الجمهورية العتيد، الى جانب تطبيق القرارات الدولية، الا أن الهدف الأساسي يبقى انتظام الحوكمة في لبنان واتخاذ العبر.



وقال افرام: "إن لبنان بلد ووطن وكيان مستقر، لذا تقع مسؤولية بناء مستقبله على عاتقنا، وهذا نبرهنه من خلال التعامل مع النازحين اللبنانيين وهم اخوتنا الذين سنبقى معهم على الحلوة والمرة".