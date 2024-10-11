الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

افرام التقى جعجع... وهذا ما قاله عن مشاركته في مؤتمر "معراب 2"

أخبار لبنان
2024-10-11 | 09:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
افرام التقى جعجع... وهذا ما قاله عن مشاركته في مؤتمر &quot;معراب 2&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
افرام التقى جعجع... وهذا ما قاله عن مشاركته في مؤتمر "معراب 2"

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، النائب نعمة افرام في حضور عضو الهيئة التنفيذية في "القوات" جوزيف جبيلي.

وعقب الزيارة، رأى افرام أن "هذا اللقاء أمر طبيعي في هذه المرحلة الدقيقة وتم فيه تبادل للأفكار والآراء والقراءات والمواضيع ولا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت، الامر الذي يسهّل الخروج من هذه الازمة". 

واذ اشار الى انه "تم التطرق ايضا الى أهمية الاجتماعات الثنائية التي تحصل بين النواب لتقريب وجهات النظر، بغية التوصل الى رؤية متكاملة"، أكد افرام وجوب الاتعاظ من الأزمة العسكرية القائمة كي لا تتكرر مرة جديدة في لبنان للحد من تداعياتها على الصعد كافة. 

وشدد على ضرورة أن يكون هذا الموضوع في أولوية جدول أعمال رئيس الجمهورية العتيد، الى جانب تطبيق القرارات الدولية، الا أن الهدف الأساسي يبقى انتظام الحوكمة في لبنان واتخاذ العبر.

وقال افرام: "إن لبنان بلد ووطن وكيان مستقر، لذا تقع مسؤولية بناء مستقبله على عاتقنا، وهذا نبرهنه من خلال التعامل مع النازحين اللبنانيين وهم اخوتنا الذين سنبقى معهم على الحلوة والمرة".
 

وعن مشاركته في مؤتمر "معراب 2" المزعم عقده غدا، أجاب: "مبدئيا نعم، وهذا ما تحدثنا عنه اليوم مع جعجع، فهذا المؤتمر يضم نوابا من المعارضة والمستقلين. ونظرا للمساحات المشتركة وللعلاقة التي تجمعنا مع "القوات"، سيُشارك "مشروع وطن الانسان" إما بشخصي او من خلال ممثلين عنه، وهذا وفق مشاركة النواب المستقلين، ولكن في المبدأ انه لقاء جامع لكل من يعتبر ان تطبيق القرار الدولي 1701 من مسؤوليتنا كلبنانيين، ولمن يرى ان لبنان لا يريد الحرب وانه بلد سيد حر مستقل، تُتخذ قراراته لمصلحة ابنائه فحسب".

أخبار لبنان

نعمة افرام

جعجع

مؤتمر

معراب

LBCI التالي
أسرار الصحف 11-10-2024
المحاولات لوقف اطلاق النار في كل من غزة ولبنان مستمرة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-10-03

جعجع يلتقي في هذه الأثناء في معراب النائب وائل أبو فاعور موفداً من رئيس حزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط في حضور النائب ملحم رياشي

LBCI
آخر الأخبار
2024-09-27

لقاء يجمع جعجع في معراب مع النائبين مروان حماده وراجي السعد في حضور النائب ملحم رياشي

LBCI
آخر الأخبار
2024-09-24

لقاء جمع بين جعجع ولودريان في معراب

LBCI
آخر الأخبار
2024-09-17

جعجع يلتقي في معراب سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:43

الجيش الإسرائيلي: اصابة فردين من اليونيفيل أثناء رد على تهديد بجنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
11:26

وزير الدفاع الأميركي يحث إسرائيل على ضمان سلامة قوات اليونيفيل في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
11:25

عفيف: متمسكون بالوحدة الوطنية والمعركة مع إسرائيل لا تزال في بدايتها

LBCI
أخبار لبنان
11:09

سلوم أطلق حملة جمع الداتا والتبرّع للصيادلة المتضررين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
07:28

كاظم الساهر يغنّي لبيروت: "عودي سالمة حاضنة للعشق والفنّ والحرّية" (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
09:40

بعد الهجمات على مواقع اليونيفيل في لبنان... فرنسا تستدعي سفير إسرائيل

LBCI
منوعات
08:42

في البسطا التحتا... ابنة السنتين تصرخ من تحت الركام "يا بيّي" (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
08:55

المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا بصلية صاروخية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:10

إليكم الاجواء من النبطية

LBCI
أمن وقضاء
09:04

غارات متتالية في صور

LBCI
أمن وقضاء
08:58

معالم استهداف بيروت لا تزال غير واضحة

LBCI
أخبار دولية
08:55

صواريخ حزب الله لم تتوقف في وقتٍ استمرّ اجتماع الكابينت لساعة متأخرة

LBCI
أخبار لبنان
06:47

سلسلة قرارات للضمان الاجتماعي لتسهيل أمور المواطنين (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:15

تفاصيل إضافية عن مجزرة الكرك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:13

المشهد على الحدود مع استمرار الغارات الاسرائيلية ومحاولات التوغل

LBCI
أخبار لبنان
05:41

ميقاتي: تلقيت اتصالا من بلينكن... واعتباراً من يوم غد سنطلق جسرا جويا بين السعودية ولبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:54

هدوء نسبي وحذر يخيّم على الضاحية الجنوبية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:22

فيديو للمتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانيال هاغاري يزعم دخوله الى احد المنازل في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
13:23

القناة 12 الإسرائيلية: مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا هو المستهدف من الهجوم في بيروت

LBCI
أمن وقضاء
17:02

محاولة اغتيال وفيق صفا في الاعتداء الاسرائيلي... اليكم التفاصيل

LBCI
منوعات
06:03

بعد فيديو اقتحام الأملاك الخاصة لمساعدة النازحين ... رابعة الزيات ترد وتحسم الجدل (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
12:54

غارة إسرائيلية استهدفت منطقة النويري بين برج أبي حيدر والبسطا الفوقا في بيروت

LBCI
خبر عاجل
16:11

نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة يقول لمجلس الأمن إن حل الأزمة هو أن يكون لبنان قويا ويتمتع بسيادة حقيقية محمية بقوة أمنية شرعية تتمثل في القوات المسلحة اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
14:35

هيئة البث الإسرائيلية: مسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا كان المستهدف الوحيد من الضربة على بيروت

LBCI
أخبار لبنان
04:22

رسالة من ادرعي إلى سكان جنوب لبنان: ديروا بالكم!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More