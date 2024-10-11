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مسؤول في المنظمة الدولية للهجرة: أزمة النزوح في لبنان "كارثية" والدعم الحالي ضئيل

أخبار لبنان
2024-10-11 | 09:33
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مسؤول في المنظمة الدولية للهجرة: أزمة النزوح في لبنان &quot;كارثية&quot; والدعم الحالي ضئيل
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مسؤول في المنظمة الدولية للهجرة: أزمة النزوح في لبنان "كارثية" والدعم الحالي ضئيل

حذّر مسؤول في المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة من أنّ نزوح مئات الآلاف من الأشخاص في لبنان "كارثي"، مشيرا إلى أنّ الدعم الدولي "لا يتناسب مع الاحتياجات"، وسط قصف إسرائيلي يومي منذ أكثر من أسبوعين.
     
وقال المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة عثمان البلبيسي: "مع هذه الموجة من النزوح، نرى احتياجات ضخمة ... الوضع كارثي".
         
وأضاف البلبيسي لوكالة فرانس برس خلال زيارة لبيروت الخميس: "لبنان يحتاج إلى مزيد من الدعم. ما تم تقديمه حتى الآن ضئيل ولا يتناسب مع الاحتياجات".
          
وأوضح عثمان البلبيسي أن المنظمة الدولية للهجرة "تحققت وتتبعت" نحو 690 ألف نازح في لبنان، مشيرا إلى أن نحو 400 ألف آخرين غادروا البلاد، كثير منهم إلى سوريا المجاورة.
     
ووفق الحكومة والمنظمة الدولية للهجرة، يعيش نحو ربع النازحين (أكثر من 185 ألف شخص) في لبنان، في مراكز إيواء رسمية مثل المدارس.
     
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن ربعا آخر من النازحين استأجروا مساكن، في حين يعيش نحو 47  بالمئة في "أماكن مُضيفة"، إذ يقيم كثير منهم لدى أقاربهم، فيما ينام البعض في الشوارع وليس لديهم مكان يذهبون إليه.
          
وأوضح البلبيسي أنّ الأمم المتحدة ناشدت المجتمع الدولي لتوفير 426 مليون دولار لمعالجة الأزمة الإنسانية في البلاد على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، من بينها 32 مليون دولار للمنظمة الدولية للهجرة لمساعدة نحو 400 ألف شخص.
     
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الجمعة أنّ المناشدة جمعت 12 بالمئة فقط من هدفها، أي 51 مليون دولار.
     

أخبار لبنان

النزوح

لبنان

المنظمة الدولية للهجرة

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