سلوم أطلق حملة جمع الداتا والتبرّع للصيادلة المتضررين

أطلق نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم "حملة جمع الداتا والتبرّع للصيادلة المتضررين، من خلال صفحة الكترونية يتمّ من خلالها تعبئة واحصاء الصيادلة المتوقفين عن العمل أكانوا نازحين أو غير نازحين وكذلك الاضرار اللاحقة في الصيدليات، ليصار فور الانتهاء من جمع الداتا، والتأكّد من المعلومات فيها، وفرزها بشكل واضح، تحرّك نقابة الصيادلة على الصعد كافة داخليّاً وخارجياً مزودةً بتلك الداتا لجمع المساعدات".