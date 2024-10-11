عفيف: متمسكون بالوحدة الوطنية والمعركة مع إسرائيل لا تزال في بدايتها

رأى مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله محمد عفيف أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة لم تمنع حزب الله من تنظيم جولة إعلامية في النويري بعد مجزرة الأمس التي طالتها.



وأكد عفيف بعد الجولة، انفتاح حزب الله على جهد وقف العدوان، مشددا على أن الأولوية تبقى في إلحاق الهزيمة بإسرائيل.



وقال: "أقول للعدو لم ترَ بعد الا القليل وأؤكد أن المقاومة بخير وتدير حقل رمايتها بما يتناسب مع الميدان وظروفه".



ولفت الى أن المعركة مع إسرائيل ما زالت في بدايتها الأولى وأن العدو لم ير الى القليل بعد.



وأضاف: "متمسكون بالوحدة الوطنية والتضامن الداخلي وأقول لاهلنا النازحين اننا عازمون على بذل اقصى ما نستطيع من أجلكم".



ولفت عفيف الى أن "العدو يواصل قصف الضاحية والذرائع الواهية بوجود مخازن اسلحة لم تعد تنطلي على احد ولا يوجد مؤسسات دولية تراقب وتحاسب".



وأشار الى أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية تخفي خسائر الميدان وخسائرها في الداخل.



واعتبر عفيف أن العدو الاسرائيلي يقصف المسعفين وسيارات ‏الإسعاف ويمنع آليات وزارة الأشغال من سد الحفرة على طريق المصنع بتواطؤ وضغط ‏أميركي خبيث تقوده السفيرة الأميركية في عوكر.