ماكرون: فرنسا "لن تقبل" بأن "يتعمد" الجيش الإسرائيلي استهداف الجنود الأمميين في لبنان مجددا

اعتبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن "استهداف القوات الإسرائيلية المتعمد" لعناصر قوة الامم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان هو أمر "غير مقبول على الإطلاق"، منبها الى أن فرنسا "لن تقبل" بإطلاق النار مجددا على الجنود الأمميين.وقال الرئيس الفرنسي خلال قمة في قبرص لدول الاتحاد الاوروبي المطلة على البحر المتوسط: "ندين هذا الأمر. لن نقبل به ولن نقبل بأن يتكرر ذلك"، موجها "الشكر" الى الدول المشاركة لتعبيرها عن "موقف بالغ الوضوح الى جانبنا في هذا الشأن".