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بري تعليقًا على استهداف اسرائيل لليونيفل والجيش: عدوان ومحاولة إغتيال واضحة وموصوفة للقرار 1701

أخبار لبنان
2024-10-11 | 13:10
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بري تعليقًا على استهداف اسرائيل لليونيفل والجيش: عدوان ومحاولة إغتيال واضحة وموصوفة للقرار 1701
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بري تعليقًا على استهداف اسرائيل لليونيفل والجيش: عدوان ومحاولة إغتيال واضحة وموصوفة للقرار 1701

شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن ما حصل أمس واليوم من إستهداف لقوات اليونفيل ولجنود الجيش اللبناني من قبل إسرائيل وآلتها العدوانية هو جريمة وليس محط إدانة وإستنكار فحسب بل أيضاً وقبل أي شيء آخر هو عدوان ومحاولة إغتيال واضحة وموصوفة للقرار الأممي 1701 نضعها برسم المجتمع الدولي الذي آن له أن يتحرك ويستيقظ لوضع حد لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على لبنان وعلى الإنسان وعلى كل ما هو متصل بقواعد الإخلاق والإنسانية والشرعية الدولية".

وقال بري: "أحر التعازي الى اللبنانيين كل اللبنانيين، لذوي الشهداء الذين سفكت دماؤهم على إمتداد الجنوب وفي الضاحية والبقاع والعاصمة بيروت وجبل لبنان ، والتعازي أيضاً موصولة للجيش اللبناني الذي قدم اليوم المزيد من القرابين شهداء وجرحى في مسيرة التضحية والوفاء من اجل سيادة لبنان. الرحمة للشهداء مدنيين وعسكريين والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى وحمى الله لبنان".

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