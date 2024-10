كتب الرئيس السابق للحزب التقدّمي الاشتركي وليد جنبلاط عبر حسابه الخاص على منصة "أكس": "الهجوم على اليونيفيل هو علامة سيئة للغاية في هذه اللحظة بالذات من تاريخ لبنان".

The attack on UNIFIL is a very bad sign at this particular moment of the history of Lebanon #UNIFIL pic.twitter.com/2uzcTr0EeA